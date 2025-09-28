Nico Gonzalez Atletico Madrid come sta andando il prestito e tutte le cifre in ballo! Intanto lui | Alla Juve non mi sentivo me stesso e Simeone | Ha il nostro DNA

Nico Gonzalez Atletico Madrid, come sta andando il prestito, le dichiarazioni che riguardano la Juve e anche le parole di Simeone. Un tesoretto da 34 milioni di euro, un futuro legato a una clausola. La cessione di Nico Gonzalez dalla Juventus all’ Atletico Madrid è un’operazione complessa, il cui esito finale dipenderà dal rendimento e dal minutaggio del giocatore. L’obbligo di riscatto, infatti, è vincolato a una condizione ben precisa. L’obbligo di riscatto: la clausola delle 21 presenze. Perché il trasferimento dell’attaccante argentino diventi definitivo, l’ex Fiorentina dovrà disputare almeno il 60% delle partite di campionato con la maglia dei “Colchoneros”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

