Nico Gonzalez all’Atletico Madrid | rendimento clausola da 34 milioni e le parole su Juve e Simeone…

Calcionews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atletico Madrid, Nico Gonzalez convince: tutti i dettagli sul prestito dalla Juventus, la clausola riscatto e le sue parole.. Un affare da 34 milioni di euro che potrebbe incidere in modo significativo sul bilancio della Juventus. La cessione di Nico Gonzalez, attaccante argentino classe 1998 ed ex Fiorentina, all’Atletico Madrid non è ancora definitiva: il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

nico gonzalez all8217atletico madrid rendimento clausola da 34 milioni e le parole su juve e simeone8230

© Calcionews24.com - Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: rendimento, clausola da 34 milioni e le parole su Juve e Simeone…

In questa notizia si parla di: nico - gonzalez

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni

Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?

Cessione Nico Gonzalez, l’Inter ci pensa: nuova opzione in Serie A e in Liga

nico gonzalez all8217atletico madridNico Gonzalez Atletico Madrid, come sta andando il prestito e tutte le cifre in ballo! Intanto lui: «Alla Juve non mi sentivo me stesso», e Simeone: «Ha il nostro DNA» - Nico Gonzalez Atletico Madrid, come sta andando il prestito, le dichiarazioni che riguardano la Juve e anche le parole di Simeone Un tesoretto da 34 milioni di euro, un futuro legato a una clausola. Come scrive juventusnews24.com

Atletico Madrid, la rivincita di Nico Gonzalez dopo il 5-2 al Real: "Alla Juventus non ero più io" - L'esterno manda in archivio l'esperienza alla Juventus nella quale non si è mai sentito a suo agio ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nico Gonzalez All8217atletico Madrid