Newcastle – Arsenal in tv e in streaming | dove vedere il big match di Premier Premier

Newcastle upon Tyne, 28 settembre 2025 – Il big match della domenica di Premier League è quello tra Newcastle e Arsenal. Oggi alle 17:30 Arteta e i suoi saranno impegnati al St. James' Park contro i bianconeri di Howe. Per l'Arsenal una vittoria è quasi obbligatoria: nella scorsa giornata il pareggio contro il Manchester City arrivato all'ultimo istante grazie al gol di Martinelli, ma in questo turno il Liverpool di Slot ha perso contro il Crystal Palace, perciò, in caso di tre punti, i gunners si riavvicinerebbero alla vetta. Un successo contro il Newcastle, infatti, proietterebbe l'Arsenal al secondo posto in classifica a soli due punti di distacco dai reds. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

