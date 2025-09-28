New YorkAdams | ritiro da corsa sindaco

22.00 Il sindaco di New York, Eric Adams si ritira dalla corsa per la rielezione. In un video sui social, Adams ha parlato con orgoglio dei suoi successi come sindaco, tra cui un calo dei crimini violenti.Ha affermato però che le "costanti speculazioni mediatiche" sul suo futuro e la decisione del comitato finanziario per la campagna elettorale di sospendere i finanziamenti per la rielezione hanno reso impossibile rimanere in corsa. Campagna danneggiata da un caso di corruzione federale, poi archiviato, e dalla sua amicizia con Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it