Lorenz Kraus, 53 anni, ha confessato di aver ucciso i suoi genitori davanti alle telecamere dell’emittente televisiva CBS6. L’uomo ha ammesso il duplice omicidio durante un’ intervista con il giornalista Greg Floyd. Ha affermato di averli ammazzati e seppelliti nel giardino della loro casa di Albany, nello Stato di New York, otto anni fa. In seguito è stato arrestato dalla polizia all’uscita dallo studio televisivo. Le forze dell’ordine, il giorno prima dell’intervista di Lorenzo Kraus, hanno ritrovato i corpi di Franz e Theresia al termine di un’indagine: avevano scoperto, infatti, che i genitori del 53enne continuavano a ricevere i sussidi della previdenza sociale nonostante non si avessero più loro notizie da anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - New York, un uomo confessa in tv di aver ucciso i genitori