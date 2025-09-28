New York Jets @ Miami Dolphins | anteprima previsione e probabilità

2025-09-28 11:06:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Anteprima per New York Jets @ Miami Dolphins. Lunedì sera all’Hard Rock Stadium riunisce due squadre AFC East ancora alla ricerca della loro prima vittoria. I Miami Dolphins e New York Jets sono entrambi 0-3 e disperati per cambiare la storia delle loro stagioni. Non lasciarti ingannare dagli identici record. New York è stata molto più competitiva di quanto suggerisce la classifica, lasciando cadere due partite di quattro punti combinati e combattendo le bollette sul filo. Credono che una prima vittoria sia vicina e il ritorno del quarterback Justin Fields, tendendo verso l’autorizzazione del protocollo di commozione cerebrale, potrebbe essere la scintilla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com