New York Adams | ritiro corsa sindaco
22.00 Il sindaco di New York, Eric Adams si ritira dalla corsa per la rielezione. In un video sui social, Adams ha parlato con orgoglio dei suoi successi come sindaco, tra cui un calo dei crimini violenti.Ha affermato però che le "costanti speculazioni mediatiche" sul suo futuro e la decisione del comitato finanziario per la campagna elettorale di sospendere i finanziamenti per la rielezione hanno reso impossibile rimanere in corsa. Campagna danneggiata da un caso di corruzione federale, poi archiviato, e dalla sua amicizia con Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Eric Adams ha ritirato la candidatura a sindaco di New York - Domenica il sindaco di New York Eric Adams ha annunciato il ritiro dalla campagna elettorale per un secondo mandato da sindaco, dopo mesi di pressioni da parte del suo stesso partito, il Partito ... Da ilpost.it
Adams si ritira dalla corsa a sindaco di New York - Eric Adams, il sindaco di New York uscente che si era ripresentato alle elezioni come indipendente per evitare le primarie tra candidati democratici, ha annunciato oggi che ... Lo riporta tuttosport.com