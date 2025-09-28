Netflix prova l’espansione nel mirino c’è un altro colosso | Disney e Sky tremano

Il colosso dello streaming Netflix punta ad un vero e proprio colpaccio, che fa tremare anche i rivali più diretti. Scopriamo i dettagli su una trattativa che può farsi molto calda nei prossimi giorni. La mania dello streaming è esplosa nel corso dell’ultimo decennio, ed ha portato alla ribalta diverse aziende che si sono trasformate, man mano, in veri colossi. Netflix è il punto di riferimento per gli appassionati di film e serie tv, con oltre 300 milioni di abbonati in tutto il mondo, barriera che è stata sfondata nel corso del 2025. Tanto per darvi un’idea della crescita del gigante dello streaming, con sede a Los Gatos, in California, già nel quarto trimestre del 2024 c’era stata una crescita di 19 milioni di iscritti, siglando un record storico per la piattaforma. 🔗 Leggi su Game-experience.it

