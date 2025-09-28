Il giocatore rimane dei radar del club, le ultime notizie possono rappresentare uno sprone per Comolli a tentare il colpo di mercato La Juventus ha sempre in mente Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionale è un profilo che continua a piacere ai bianconeri, pur nella consapevolezza di una operazione di mercato non facile. Eppure, dall’Inghilterra arrivano sviluppi interessanti. Il rinnovo in salita con il Newcastle può aprire una chance per la Vecchia Signora. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Del tema, parla il ‘Telegraph’, testata autorevole, spiegando come in seno ai ‘Magpies’ stiano iniziando i discorsi per il prolungamento contrattuale del giocatore, visto l’accordo in scadenza nell’estate del 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Nessuna garanzia”: mossa di Tonali verso la Juventus