«Le navi della Flotilla stanno continuando a muoversi verso sud-est, e si sono lasciate Creta alle spalle. Si trovano già in acque internazionali. La situazione è rischiosa ma speriamo che le pressioni di questi giorni le tutelino dagli attacchi». A dirlo la portavoce italiana del Global Movement to Gaza Maria Elena Delia. "È stata una notte difficile per le condizioni del mare molto mosso -. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nessun attacco contro Flotilla: le barche in acque internazionali seguite dai droni