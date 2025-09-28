Nessun attacco contro Flotilla | le barche in acque internazionali seguite dai droni
«Le navi della Flotilla stanno continuando a muoversi verso sud-est, e si sono lasciate Creta alle spalle. Si trovano già in acque internazionali. La situazione è rischiosa ma speriamo che le pressioni di questi giorni le tutelino dagli attacchi». A dirlo la portavoce italiana del Global Movement to Gaza Maria Elena Delia. "È stata una notte difficile per le condizioni del mare molto mosso -. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Tunisi smentisce Flotilla: nessun drone
Se l’obiettivo è quello di provocare il blocco navale israeliano la Flotilla va avanti e non consegna nessun aiuto. Una scelta politica, rispetto alla quale chi li festeggia deve pronunciarsi. Intanto gli Usa presentano 21 punti di pace propagandistica e non reale. - X Vai su X
Uno, nessuno, 100Milan - Radio 24. . LA FLOTILLA Ascolta il monologo di Leonardo Manera a Uno, nessuno, 100Milan - Radio 24 - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla: Commissione Ue, “nessun attacco è accettabile”. Rispetto per sforzo umanitario. A Gaza “situazione intollerabile” - Nessun attacco è accettabile”, nessun “attacco di drone contro la Flotilla o altro uso della forza”: la sottolineatura viene dalla Commissione europe ... Segnala agensir.it
Crosetto: "Ferma condanna all'attacco contro la Flotilla, ma in acque israeliane non garantiamo sicurezza" - “Continueremo a lavorare affinché non accada nessun incidente alla Flotilla, però non siamo in grado di garantire la sicurezza fuori dalle acque internazionali" ... affaritaliani.it scrive