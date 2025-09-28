Nervi tesi tra bibliotecari e Comune L’ultima lite su un pensionamento

di Pier Francesco Nesti Poco rispetto nei confronti dei diritti dei bibliotecari, in tutto una decina. Episodi culminati con il licenziamento di una di loro ormai prossima alla pensione. A tirare in ballo la Fondazione Accademia dei Perseveranti è la Filcams Cgil, che denuncia "un licenziamento ‘anticipato’ – dice Umberto Marchi - che lede i diritti di una bibliotecaria". La Fondazione, infatti, oltre al Teatrodante Carlo Monni e al Museo archeologico, gestice anche la biblioteca. "Dopo anni in cui i bibliotecari sono stati costretti a lavorare con contratti di collaborazione – afferma Marchi -, si era finalmente giunti a un’assunzione con il contratto del commercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nervi tesi tra bibliotecari e Comune. L’ultima lite su un pensionamento

