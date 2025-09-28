Neonato muore all’ospedale 5 giorni dopo la nascita La disperazione della mamma | I ba***rdi pagheranno
Una tragedia che ha scosso una comunità si è consumata tra la fine di settembre quando un neonato è deceduto pochi giorni dopo la nascita. Il piccolo, nato il 22 settembre nell’ ospedale Santissima Trinità di Sora (provincia di Frosinone), è stato trasferito d’urgenza il giorno successivo al Policlinico Umberto I di Roma (provincia di Roma) a causa di difficoltà nell’aumento di peso. I sanitari del centro romano hanno attivato i protocolli previsti per i casi critici, ma ogni tentativo di salvare il bimbo non ha avuto esito positivo. La famiglia ha denunciato l’accaduto alle autorità competenti, richiedendo chiarimenti e il sequestro delle cartelle cliniche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: neonato - muore
Neonato muore a 9 mesi durante la vacanza in Turchia. La mamma: «Ho trovato Arian nel lettino privo di sensi. Aiutateci a riportarlo a casa»
Tragedia durante una vacanza in Puglia: neonato di appena 5 mesi muore nel letto dei genitori. Inutili i soccorsi. La famiglia è residente ad Alatri
“Non respira, aiuto!”. Tragedia nel villaggio turistico: neonato muore così, atroce
Neonato muore al policlinico 5 giorni dopo la nascita, i genitori: "La verità verrà a galla" https://ift.tt/7UHhK4s Vai su X
Aosta, neonato muore travolto dal trattore dello zio Il piccolo era nel passeggino dove stava dormendo. L’incidente avvenuto all’interno di un’azienda agricola di famiglia - facebook.com Vai su Facebook
Neonato muore al Policlinico Umberto I 5 giorni dopo la nascita, aperta indagine. La mamma Eleonora Minotti: «Non sono riuscita a proteggerti» - Il piccolo Francesco Roma è deceduto tra venerdì e sabato ... Come scrive ilgazzettino.it
Neonato muore al Policlinico Umberto I di Roma 5 giorni dopo la nascita, aperta indagine. La mamma: «I ba***rdi pagheranno» - Eleonora Minotti si sfoga sui social dopo la morte del suo neonato. Si legge su corriereadriatico.it