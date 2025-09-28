Neonato muore all’ospedale 5 giorni dopo la nascita La disperazione della mamma | I ba***rdi pagheranno

Una tragedia che ha scosso una comunità si è consumata tra la fine di settembre quando un neonato è deceduto pochi giorni dopo la nascita. Il piccolo, nato il 22 settembre nell’ ospedale Santissima Trinità di Sora (provincia di Frosinone), è stato trasferito d’urgenza il giorno successivo al Policlinico Umberto I di Roma (provincia di Roma) a causa di difficoltà nell’aumento di peso. I sanitari del centro romano hanno attivato i protocolli previsti per i casi critici, ma ogni tentativo di salvare il bimbo non ha avuto esito positivo. La famiglia ha denunciato l’accaduto alle autorità competenti, richiedendo chiarimenti e il sequestro delle cartelle cliniche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

