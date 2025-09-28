Neonato muore al policlinico 5 giorni dopo la nascita i genitori | La verità verrà a galla

"La verità verrà a galla", sono le parole del papà di Francesco, morto cinque giorni dopo essere venuto al mondo. Una tragedia improvvisa che ha colpito la comunità di Arnara, in provincia di Frosinone, nella giornata di sabato 27 settembre. Il piccolo è morto al policlinico Umberto I di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: neonato - muore

Neonato muore a 9 mesi durante la vacanza in Turchia. La mamma: «Ho trovato Arian nel lettino privo di sensi. Aiutateci a riportarlo a casa»

Tragedia durante una vacanza in Puglia: neonato di appena 5 mesi muore nel letto dei genitori. Inutili i soccorsi. La famiglia è residente ad Alatri

“Non respira, aiuto!”. Tragedia nel villaggio turistico: neonato muore così, atroce

Aosta, neonato muore travolto dal trattore dello zio Il piccolo era nel passeggino dove stava dormendo. L’incidente avvenuto all’interno di un’azienda agricola di famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Muore neonato di quattro mesi: tragedia a Torre Maura https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/11/news/torre_maura_neonato_morto-424839635/?rss&ref=twhl… Vai su X

Neonato muore al Policlinico Umberto I 5 giorni dopo la nascita, aperta indagine. La mamma Eleonora Minotti: «Non sono riuscita a proteggerti» - Il piccolo Francesco Roma è deceduto tra venerdì e sabato ... Si legge su ilgazzettino.it

Neonato muore al Policlinico Umberto I di Roma 5 giorni dopo la nascita, aperta indagine. La mamma: «I ba***rdi pagheranno» - Eleonora Minotti si sfoga sui social dopo la morte del suo neonato. Scrive corriereadriatico.it