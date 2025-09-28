Neonato muore al policlinico 5 giorni dopo la nascita i genitori | La verità verrà a galla

"La verità verrà a galla", sono le parole del papà di Francesco, morto cinque giorni dopo essere venuto al mondo. Una tragedia improvvisa che ha colpito la comunità di Arnara, in provincia di Frosinone, nella giornata di sabato 27 settembre. Il piccolo è morto al policlinico Umberto I di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

neonato muore policlinico 5Neonato muore al Policlinico Umberto I 5 giorni dopo la nascita, aperta indagine. La mamma Eleonora Minotti: «Non sono riuscita a proteggerti» - Il piccolo Francesco Roma è deceduto tra venerdì e sabato ... Si legge su ilgazzettino.it

Neonato muore al Policlinico Umberto I di Roma 5 giorni dopo la nascita, aperta indagine. La mamma: «I ba***rdi pagheranno» - Eleonora Minotti si sfoga sui social dopo la morte del suo neonato. Scrive corriereadriatico.it

