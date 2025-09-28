Neonato muore ad una settimana dalla nascita

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Arnara nella giornata di sabato 27 settembre. È morto all’ospedale Umberto I di Roma, dove era stato trasferito d’urgenza, il piccolo Francesco Roma, venuto alla luce appena cinque giorni fa. Un dolore devastante, che ha gettato nello sconforto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

