La morte del piccolo Francesco e l’apertura del fascicolo. La Procura di Frosinone ha aperto un fascicolo sulla morte del piccolo Francesco Roma, deceduto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre presso il Policlinico Umberto I di Roma. Il neonato, nato solo cinque giorni prima all’ ospedale Santissima Trinità di Sora, era stato trasferito d’urgenza nella Capitale dopo che i medici avevano notato gravi difficoltà nell’aumento di peso nonostante le regolari “poppate”. L’inchiesta, affidata alla Procura ciociara, mira a chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del bambino, il cui quadro clinico era peggiorato rapidamente nonostante i protocolli di emergenza attivati dai sanitari romani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Neonato morto a Roma dopo il parto a Sora, aperta inchiesta: ‘Perdeva peso dopo le poppate’

