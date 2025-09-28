Neonato di cinque giorni morto dopo trasporto d'urgenza in ospedale aperta un'inchiesta
Lutto ad Arnara nel Frusinate per la morte di un neonato di cinque giorni. È stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I ed è dedecuto. Indagini in corso sul caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
