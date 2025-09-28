Neonato di cinque giorni morto dopo trasporto d'urgenza in ospedale aperta un'inchiesta

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto ad Arnara nel Frusinate per la morte di un neonato di cinque giorni. È stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I ed è dedecuto. Indagini in corso sul caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: neonato - cinque

Neonato di cinque mesi muore mentre dorme con i genitori. Disposta l'autopsia

Brindisi, secchio di catrame caldo cade da un terrazzo: ustionati un neonato e altre cinque persone

Autobus turistico si ribalta a New York: tra le cinque vittime anche un neonato

Neonato trovato morto in un giardino nel Parmense - Il corpo di un neonato di pochi giorni di vita è stato trovato nel giardino di una villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Segnala lanazione.it

Chiara Petrolini in Corte d’Assise: al processo la foto di un suo neonato morto, lei esce dall’aula. Conferito l’incarico per la perizia psichiatrica - Conferito l'incarico per la perizia psichiatrica alla 22enne accusata di aver ucciso i suoi due bambini appena nati ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Neonato Cinque Giorni Morto