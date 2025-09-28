E si riprende a scrivere di Barriera: sono troppi due mesi di silenzio. Perché questo silenzio? Semplice, il non ritrovarsi più. Essere apolide. Io che ho fatto un vanto della partigianeria. Poi ho rivisto per la decima volta il Film C’eravamo tanto amati. Film capolavoro di Ettore Scola con un cast eccezionale, Manfredi Gassmann e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Nel vecchio quartiere di Barriera è tempo di delusioni