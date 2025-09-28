Nel vecchio quartiere di Barriera è tempo di delusioni
E si riprende a scrivere di Barriera: sono troppi due mesi di silenzio. Perché questo silenzio? Semplice, il non ritrovarsi più. Essere apolide. Io che ho fatto un vanto della partigianeria. Poi ho rivisto per la decima volta il Film C'eravamo tanto amati. Film capolavoro di Ettore Scola con un cast eccezionale, Manfredi Gassmann e . L'Identità.
Il vecchio supermercato di quartiere riaperto dai residenti dove si fa la spesa come una volta
Torino: Barriera di Milano e la trap come identità di quartiere - Uno studio del Politecnico analizza la musica delle periferie tra esclusione e radicamento A Barriera di Milano la trap non è solo musica, ma strumento di appartenenza e resistenza. Da msn.com