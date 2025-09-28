Nel 2024 salvate 470 tonnellate di cibo Sempre più famiglie chiedono aiuto

CONTRO GLI SPRECHI. La «Dispensa Sociale» da gennaio a oggi ha distribuito 2.791 spese gratuite. Ai magazzini Mt25 accedono 300 nuclei: ricevono prodotti per un valore di 4mila euro all’anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Nel 2024 salvate 470 tonnellate di cibo. «Sempre più famiglie chiedono aiuto»

In questa notizia si parla di: salvate - tonnellate

BEPPE TOSCO Favola Splatter Un silos colmo di tonnellate di cocaina esplode su Milano e scatena follie e psicosi. Un comandante dei carabinieri e due ragazzi lottano per la sopravvivenza in una città impazzita. Milano. Tra 15 anni. Gheorge Pop è un cr - facebook.com Vai su Facebook

Nel 2024 salvate 470 tonnellate di cibo. «Sempre più famiglie chiedono aiuto» - Al 30 giugno scorso, sono state recuperate quest’anno quasi 94 tonnellate di cibo (in linea col 2024), di cui l’80% frutta e verdura, e si sono registrati accessi in aumento alla dispensa Re- Come scrive ecodibergamo.it