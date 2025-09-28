Nel 2024 salvate 470 tonnellate di cibo Sempre più famiglie chiedono aiuto

CONTRO GLI SPRECHI. La «Dispensa Sociale» da gennaio a oggi ha distribuito 2.791 spese gratuite. Ai magazzini Mt25 accedono 300 nuclei: ricevono prodotti per un valore di 4mila euro all’anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Al 30 giugno scorso, sono state recuperate quest'anno quasi 94 tonnellate di cibo (in linea col 2024), di cui l'80% frutta e verdura, e si sono registrati accessi in aumento alla dispensa

