‘Ndrangheta nel Torinese chiusa l’inchiesta sul triangolo della cocaina con Vincenzo Pasquino | le donne del boss Nicola Assisi attendono il processo insieme in cella
Nei giorni scorsi, la procura di Torino ha chiuso il primo fascicolo d'inchiesta della cosiddetta operazione "Samba", sul coinvolgimento delle locali del Torinese della 'ndrangheta nel narcotraffico internazionale.Indagati Pasquino e le donne della 'ndranghetaIn tutto, dodici indagati hanno.
In questa notizia si parla di: ndrangheta - torinese
Lo slogan omertoso e tutte le parole in tribunale del boss che comanda nel Torinese: “La ‘ndrangheta fa schifo, non ne condivido metodi e scopi”
‘Ndrangheta nel Torinese, parla uno dei sottoposti del boss D’Onofrio: “Non sono affiliato, lo conosco sin da ragazzo”
