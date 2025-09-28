Nazionale volley invitata al Quirinale

Servizitelevideo.rai.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.20 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato la Nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle ore 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia a settembre. "Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi", dice il capo dello Stato ai campioni del mondo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nazionale - volley

Cisterna Volley, tre giocatori convocati dalla Nazionale per le Universiadi 2025

La Nazionale di volley femminile non perde più

Volley, è inarrestabile la Nazionale di Velasco: le azzurre vincono la VNL

nazionale volley invitata quirinale**Pallavolo: le felicitazioni di Mattarella, azzurri l'8 ottobre al Quirinale con azzurre** - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle ore 16. lanuovasardegna.it scrive

nazionale volley invitata quirinalePallavolo: Mattarella, "Vittoria, vi aspetto al Quirinale" - ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle 16. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nazionale Volley Invitata Quirinale