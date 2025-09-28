Nasce in città l’agenzia sociale per la casa Padova per Abitarci
Da lunedì 6 ottobre sarà attiva a Padova l’Agenzia per la Casa “Padova per Abitarci”, con sede in piazzetta Gasparotto 8. Il nuovo servizio, promosso dal Comune di Padova e sviluppato attraverso un percorso di co-progettazione con le cooperative sociali Cosep, Il Sestante, Città Solare e Gruppo R. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Nasce Roma&Più, il portale che promuove il turismo nei comuni della Città metropolitana, per sostenere la promozione e la conoscenza di tutti i comuni dell'area metropolitana, un patrimonio storico, naturalistico e culturale che va valorizzato e messo a sistem - facebook.com Vai su Facebook
Grandi manovre politiche. Nasce Dottrina Sociale. Il primo forum in città - Il laboratorio di idee ha come obiettivo la trasformazione in un partito. Si legge su lanazione.it
Spesa sociale, tagli e tasse: così nasce l’ingiustizia - A farne le spese, come sempre, sono i Comuni, anello debole di una catena che il governo cerca di stringere per adeguarsi alle regole europee. Lo riporta ecodibergamo.it