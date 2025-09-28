Un brindisi all’identità ritrovata: l’Oltrepò Pavese ribattezza il suo Metodo Classico da Pinot Nero in “Classese”, celebrando 160 anni di blanc e rosé de noirs e lanciando un segnale di coesione a produttori e mercati. Identità rinnovata per un’eccellenza secolare Il passaggio da “Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg” a Classese non è un semplice cambio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Nasce Classese, l'Oltrepò Pavese brinda al suo Pinot Nero Metodo Classico