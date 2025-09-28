Napoli World 2025 | la quarta edizione dal 27 al 29 novembre conferma Napoli hub globale della world music

La città partenopea si prepara ad accogliere la quarta edizione di Napoli World, il professional meet-up and showcase festival dedicato alla world music, diretto da Enzo Avitabile e in programma dal 27 al 29 novembre 2025. Organizzato da Italian World Beat e Audioimage, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica e dal Ministero della Cultura (FUS 2025 Progetti Speciali e FUS Triennale 2025-2027), l’evento fa parte di UPBEAT – The European Showcase Platform for World Music, rete che unisce i 15 festival più influenti d’Europa. Un ponte tra culture e industria musicale internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

