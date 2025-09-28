Napoli scippato sul più bello: ADL stava per prendere un grandissimo bomber Alla fine si è tirato indietro"> Il calciomercato è da sempre imprevedibile e regala tantissime sorprese. Anche un presidente esperto come ADL può avere difficoltà. Il calciomercato è uno degli aspetti più affascinanti e imprevedibili del calcio. Ogni sessione porta con sé trattative, colpi di scena e sorprese che possono cambiare in poche ore il destino di un giocatore o di un’intera squadra. Le voci e le indiscrezioni alimentano un clima di attesa costante, dove nulla sembra mai certo fino alla firma ufficiale. L’imprevedibilità deriva anche dalla molteplicità di fattori che incidono su una trattativa: dall’interesse economico alle esigenze tecniche, fino alla volontà del calciatore e alle pressioni degli agenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

