Napoli Olivera e Spinazzola | condizioni e tempi di recupero

La vigilia del big match di San Siro porta una doppia, brutta notizia per Antonio Conte che si trasforma in un'opportunità inattesa. Il Napoli dovrà affrontare il Milan senza i suoi due specialisti della fascia sinistra: sia Mathias Olivera che Leonardo Spinazzola si sono fermati. Ma l'emergenza spalanca le porte al momento che tutti i tifosi aspettavano: il debutto di Miguel Gutierrez. Stop Cautelativo: Ottimismo per la Champions. Come riportato dal Corriere dello Sport, per entrambi i giocatori si tratta di un problema di affaticamento muscolare. Lo staff medico, in accordo con Conte, ha deciso per uno stop puramente cautelativo, per non rischiare infortuni più gravi.

