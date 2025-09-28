Napoli Musa Live | in piazza del Plebiscito un grande concerto gratuito per rendere omaggio alla città
NAPOLI – In occasione del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, il Comitato Nazionale Neapolis 2500 — istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura — presenta un appuntamento imperdibile: “Napoli Musa Live”, un grande concerto-evento gratuito che il 29 settembre accenderà Piazza del Plebiscito con la musica e l’energia di tanti artisti d’eccezione, ambasciatori della cultura e dell’anima della città. Una serata unica, un live aperto al pubblico su registrazione, che renderà omaggio alla città di Napoli, musa ispiratrice e cuore pulsante della creatività italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: napoli - musa
Napoli Musa Live: un grande concerto-evento gratuito in piazza del Plebiscito
Napoli Musa Live, il concerto con Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, LDA, Sal Da Vinci
Napoli Musa Live, a Piazza del Plebiscito un concerto evento per rendere omaggio alla città
Napoli si prepara a vivere una notte indimenticabile: il concerto-evento Napoli Musa Live, in programma il 29 settembre in Piazza del Plebiscito, ha registrato il tutto esaurito in poche ore. ... leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it #arte #cultura #musica #nap - facebook.com Vai su Facebook
#napoli musa live, sold-out il #concerto del 29 settembre in #piazza del plebiscito - X Vai su X
Napoli Musa Live: in piazza del Plebiscito un grande concerto gratuito per rendere omaggio alla città - NAPOLI – In occasione del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, il Comitato Nazionale Neapolis 2500 — istituito congiuntamente dal ... Riporta lopinionista.it
Napoli Musa Live 2025, concerto gratuito in Piazza del Plebiscito - Il 29 settembre Napoli celebra i 2500 anni con un grande concerto gratuito in Piazza del Plebiscito. napolike.it scrive