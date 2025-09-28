Napoli Musa Live | in piazza del Plebiscito un grande concerto gratuito per rendere omaggio alla città

NAPOLI – In occasione del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, il Comitato Nazionale Neapolis 2500 — istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura — presenta un appuntamento imperdibile: “Napoli Musa Live”, un grande concerto-evento gratuito che il 29 settembre accenderà Piazza del Plebiscito con la musica e l’energia di tanti artisti d’eccezione, ambasciatori della cultura e dell’anima della città. Una serata unica, un live aperto al pubblico su registrazione, che renderà omaggio alla città di Napoli, musa ispiratrice e cuore pulsante della creatività italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

