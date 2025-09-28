Napoli minaccia a don Maurizio Patriciello durante la messa a Caivano
(Adnkronos) – Un fazzoletto con un proiettile è stato consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli), durante la messa. Una chiara minaccia, dopo che sabato sera al centro del rione si sono verificate due 'stese'. Le due "orribili stese" al Parco Verde di Caivano con 8 bossoli . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
