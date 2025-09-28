Napoli Manfredi celebra le Quattro giornate | Momento difficile per il ritorno dei nazionalismi

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha deposto una corona d’alloro alla stele di Salvo D’Acquisto in piazza Carità, nell’ambito delle celebrazioni dell’82° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli. “Si tratta – ha detto Manfredi – di una giornata importante perché ricorda un momento fondamentale della conquista della libertà democratica che ha determinato anche il sacrificio di tanti che per difendere la nostra città hanno sacrificato la vita”. Secondo Manfredi “in un momento così difficile, così complesso in cui ritornano pulsioni nazionaliste e sovraniste in tutto il mondo ricordare il sacrificio per la libertà è un passaggio fondamentale per le nuove generazioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

