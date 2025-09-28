Napoli guarda chi si rivede | offerta da una squadra per Spalletti!
Clamorosa notizia di mercato arrivata in quest’ultima ora, con Luciano Spalletti che ha ricevuto un’offerta da una squadra Luciano Spalletti è stato l’allenatore del terzo Scudetto del Napoli e resterà sempre inciso nel cuore dei tifosi partenopei, anche se non è finita con tutti speravano. Il tecnico infatti aveva richiesto ad Aurelio De Laurentiis un anno sabatico per stare al fianco della propria famiglia, poi interrotto per la chiamata della Nazionale. Sulla panchina dell’Italia però l’avventura non è andata nel migliore dei modi, con un cammino nel Campionato Europeo 2024 molto deludente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - guarda
Tragico incidente a Napoli: T-Max contro auto: muore guarda giurata
Il Napoli guarda lontano, preso il nuovo Higuain | Manna lo prende a prezzo di saldo: titolare per i prossimi 10 anni
Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "De Bruyne guarda al futuro, Manna grande acquisto. E Conte non sbaglia"
Stile TV. . Napoli, grande successo per il premio 'San Gennaro World' 2025 - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com Vai su Facebook
Lookman, c'è il tentativo del Napoli: l'offerta di Manna per il sorpasso sull'Inter - Le grandi manovre offensive tra Bergamo e l'Emilia, insomma, sono ricominciate un attimo dopo l'annuncio dell'acquisto di Lorenzo Lucca, il centravanti che affiancherà Lukaku in una stagione piena di ... Lo riporta corrieredellosport.it
Napoli, si avvicina anche Ndoye: si riduce la distanza tra offerta e richiesta del Bologna - Non si ferma il mercato del Napoli, sempre più protagonista in questa fase iniziale della sessione estiva. tuttomercatoweb.com scrive