Napoli e il retroscena sugli acquisti richiesti da Carlo Ancelotti | c’erano futuri top player

L’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli rimane una delle pagine più discusse della recente storia azzurra. Arrivato con grande entusiasmo e con il profilo di un tecnico vincente, il suo percorso in Campania si concluse bruscamente con un esonero che lasciò un segno profondo sia nella società che nella tifoseria. Sin dal suo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - retroscena

"Beukema-Napoli, ci siamo": l'annuncio di Di Marzio | Retroscena Nunez, incontro con l'agente

Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?

Osimhen Juventus, retroscena che riguarda il Napoli: De Laurentiis ha una speranza per l’attaccante, lo scenario è questo in vista dell’estate! Ultimissime

"Amo Napoli, non voglio andare via", addio per soldi: la moglie del calciatore si oppone alla cessione IL RETROSCENA: https://bit.ly/4pEL2Qa - facebook.com Vai su Facebook

IL RETROSCENA - Schira: "Fenerbahce, Spalletti la prima scelta, ma l'ex allenatore del Napoli ha declinato l'offerta" https://ift.tt/Dj1v5OV - X Vai su X

Napoli, shock Lukaku: come sta, quando può rientrare e i retroscena di chi lo conosce bene - Resterà ai box minimo tre mesi, ma il rischio è di rivederlo in campo addirittura nel 2026. Segnala corrieredellosport.it

Retroscena Napoli, McTominay telefona ad Hojlund: ora è più vicino, tutti i dettagli sulla trattativa - Nella trattativa per l'attaccante del Manchester United, si è inserito in queste ore anche Scott ... Da corrieredellosport.it