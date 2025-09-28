Napoli che spreco a San Siro | la reazione in 11 contro 10 non basta

Napolissimo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tempo regalato, un tempo da leoni. Ma alla fine, dal prato di San Siro, il Napoli esce con l’amaro in bocca e zero punti. La reazione furiosa del secondo tempo non basta a rimediare a un inizio da incubo: il Milan vince 2-1 e aggancia gli azzurri in classifica. Per la squadra di Conte è la notte del più grande dei rimpianti. Un Inizio da Incubo. Pronti, via e il Napoli è già sotto. Dopo appena tre minuti, Saelemaekers gela gli azzurri. È l’inizio di un primo tempo di sofferenza, in cui la squadra di Conte non riesce a reagire e subisce il raddoppio di Pulisic al 31?. A rendere la frazione ancora più amara, le proteste per un contatto in area tra Tomori e McTominay, che l’arbitro Chiffi lascia correre. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

