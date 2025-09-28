Napoli Centrale arrestato latitante | era ricercato per traffico internazionale di droga ed evasione
Bloccato dalla Polizia Ferroviaria durante l’operazione “Stazioni Sicure”: su di lui due provvedimenti di cattura per traffico internazionale di stupefacenti ed evasione.. Nel pomeriggio di giovedì, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nel corso del servizio straordinario “Stazioni Sicure”, hanno notato un uomo, all’esterno del plesso ferroviario di Napoli Centrale, che alla loro vista si è dato a repentina fuga. Tale atteggiamento non è sfuggito all’attenzione degli operatori, che lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato accertando che, lo stesso, risultava essere destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di una cattura da eseguire in ordine al reato di evasione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
