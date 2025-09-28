Napoli Basket sconfitto dal Girona in amichevole | finisce 118-96

Il Napoli Basket chiude il precampionato in Spagna con una sconfitta pesante. Coach Magro: “Abbiamo tanto materiale su cui lavorare, soprattutto in difesa. Ora testa alla Virtus Bologna”. Ultimo impegno per il Napoli Basket in vista dell’inizio del campionato. La squadra di Coach Magro è stata sconfitta in amichevole in Spagna dal Girona, formazione che . 🔗 Leggi su 2anews.it

