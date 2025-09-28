MusicaClaudio Baglioni tre date in Campania per il tour d’addio | Caserta sarà l’ultima tappa di sempre

Claudio Baglioni si prepara a salutare il suo pubblico con un tour imponente e carico di significato, il “GrandTour La vita è adesso”, che nel 2026 attraverserà l’Italia da nord a sud con 40 concerti in altrettanti luoghi simbolo di bellezza storica, artistica e paesaggistica. La Campania avrà un ruolo da protagonista in questo viaggio: Pompei (20 luglio, Anfiteatro degli Scavi), Paestum (27 agosto, Arena dei Templi) e Caserta (12 settembre, Piazza Carlo di Borbone – Reggia di Caserta) saranno le tre tappe nella regione. E sarà proprio Caserta ad ospitare l’ultimo concerto live della carriera di Baglioni, all’interno della rassegna “Un’Estate da Belvedere” diretta da Massimo Vecchione, che per l’edizione 2026 ha già annunciato anche i live di Caparezza, Luchè e le dieci serate-evento di Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it