Musica Napoli Musa Live | è sold out per il concerto-evento gratuito in piazza Plebiscito

Napoli si prepara a vivere una notte indimenticabile: il concerto-evento Napoli Musa Live, in programma il 29 settembre in Piazza del Plebiscito, ha registrato il tutto esaurito in poche ore. Un successo annunciato, confermato dal numero di accessi record alla piattaforma di registrazione che, dalle 11 di ieri mattina, dopo circa 9 ore aveva già riempito gli oltre 11.000 posti disponibili. Sul palco si attende un cast eccezionale che celebra l’anima musicale e artistica della città: Serena Autieri, Gigi D’Alessio, Francesco Da Vinci, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Gianni Fiorellino, Enzo Gragnaniello, Rocco Hunt, LDA, Mavi, Rosario Miraggio, Francesco Merola, Mauro Nardi, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Alessandro Siani e Gianni Simioli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it