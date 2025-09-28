Musica e benessere concerto con il Mirò Saxophone Quartet

Primo appuntamento con la rassegna ‘ Note di Viaggio - Esplorando Universi Altri ’ oggi (ore 19) presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona. Si tratta della manifestazione con cui l’Associazione ZonaMusica partecipa al cartellone degli eventi anconetani. Giunta alla sua seconda edizione, ‘Note di Viaggio’ quest’anno regala al pubblico un ricco percorso musicale. Il format propone un concerto in dialogo multidisciplinare, dove musicisti ed esperti si incontrano e raccontano il loro universo rispetto ad uno specifico tema, interagendo e coinvolgendo il pubblico. Lo spettatore sarà portato ad esplorare l’universo altrui e ad arricchire il proprio, e potrà riportare nel proprio ‘taccuino di viaggio’ note e suggerimenti, oltre che acquisire una nuova consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

