Musetti-Tien quarti Atp Pechino 2025 | a che ora e dove vederla in diretta

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti tornerà in campo lunedì 29 settembre per i quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Il toscano nei due turni precedenti del China Open ha battuto i transalpini Giovanni Mpetshi Perricard e Adrian Mannarino.Il prossimo avversario sarà lo statunitense Learner Tien che all'esordio. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: musetti - tien

