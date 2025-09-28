Musetti-Tien quarti Atp Pechino 2025 | a che ora e dove vederla in diretta
Lorenzo Musetti tornerà in campo lunedì 29 settembre per i quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Il toscano nei due turni precedenti del China Open ha battuto i transalpini Giovanni Mpetshi Perricard e Adrian Mannarino.Il prossimo avversario sarà lo statunitense Learner Tien che all'esordio. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: musetti - tien
Musetti batte Mannarino e vola ai quarti a Pechino. Cobolli eliminato da Tien
Musetti-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
ATP 500 Pechino: Cobolli cede a Tien, Musetti batte Mannarino e avanza ai quarti
Quarti di finale #AtpPechino #Sinner vs Marozsan De Minaur vs Mensik Tien vs #Musetti Medvedev vs Zverev --- Semifinali #ATPTokyo Alcaraz vs Ruud Brooksby vs Fritz #tennis #atp500 #28settembre Vai su X
Niente derby italiano nei quarti di finale del 500 di Pechino. Flavio Cobolli si ferma agli ottavi: Learner Tien lo sconfigge con il punteggio di 6-3, 6-2 e aspetta il vincitore della sfida tra Musetti e Mannarino. - facebook.com Vai su Facebook
ATP Pechino 2025, Learner Tien sfiderà Musetti nei quarti. Avanzano Zverev e Medvedev - Il torneo ATP 500 di Pechino completa gli ottavi di finale con i match valevoli per la parte bassa del tabellone. Come scrive oasport.it
Pronostico Tien-Musetti 29 Settembre: Quarti ATP Pechino 2025 - Si scende in campo, Lunedì 29 Settembre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Pechino 2025: pronostico Tien- Segnala bottadiculo.it