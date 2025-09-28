Lorenzo Musetti tornerà nuovamente in campo ai China Open 2025 di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 4, affronterà lo statunitense Learner Tien sul Lotus nella giornata di domani, lunedì 29 settembre. Il match sarà il quinto ed ultimo in programma a partire dalle ore 05.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 13.00 italiane: la sfida tra l’azzurro e lo statunitense sarà la prima in assoluto sul circuito maggiore. La sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Learner Tien sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Musetti-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming