Musetti-Mannarino | orario precedenti e dove vederla in tv

Periodicodaily.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo a Pechino. Il tennista azzurro affronta oggi, domenica 28 settembre, il francese Adrian Mannarino, numero 60 del mondo, negli ottavi di finale dell'Atp 500 cinese. Musetti arriva dal successo in tre set contro un altro transalpino, Giovanni Mpetshi Perricard, battuto con il punteggio di 7-6 (3), 6-7 (4), . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musetti - mannarino

A che ora Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per consolidare la volata per le Finals

A che ora Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Lorenzo Musetti affronterà Adrian Mannarino agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. oasport.it scrive

musetti mannarino orario precedentiMusetti quando gioca contro Mannarino a Pechino? Data, orario e dove vederla - L'azzurro supera in tre set il francese Giovanni Mpetshi Perricard con non poche difficoltà (7- Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Musetti Mannarino Orario Precedenti