Musetti domina Mannarino con un doppio 6-3 | ai quarti la sfida con il 19enne Tian
Lorenzo Musetti è sceso in campo con la convinzione di poter strappare una vittoria senza eccessiva fatica. Eppure, Mannarino è riuscito a tenere testa all'avversario, portandolo a disputare i due set in un'ora e 24 minuti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sinner-Musetti diretta 6-1, 1-1: Jannik domina il primo set, in palio la semifinale degli Us Open: dove vederla in chiaro, precedenti
Sinner domina Bublik. Ai quarti degli Us Open derby con Musetti
Lorenzo Musetti domina Shevchenko e accede alla finale del torneo di Chengdu. Il settimo posto nella Race lo avvicina alle Atp Finals: la situazione
MUSETTI IN FINALE A CHENGDU Un ottimo Lorenzo Musetti domina 6-3 6-1 Shevchenko in poco più di un'ora e raggiunge la settima finale ATP in carriera, la seconda di fila a Chengdu Domani alle 13 sfiderà Tabilo per il 3° titolo e per una b