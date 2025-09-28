Musetti domina Mannarino con un doppio 6-3 | ai quarti la sfida con il 19enne Tian

Ildifforme.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti è sceso in campo con la convinzione di poter strappare una vittoria senza eccessiva fatica. Eppure, Mannarino è riuscito a tenere testa all'avversario, portandolo a disputare i due set in un'ora e 24 minuti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

musetti domina mannarino con un doppio 6 3 ai quarti la sfida con il 19enne tian

© Ildifforme.it - Musetti domina Mannarino con un doppio 6-3: ai quarti la sfida con il 19enne Tian

In questa notizia si parla di: musetti - domina

Sinner-Musetti diretta 6-1, 0-1: Jannik domina il primo set, in palio la semifinale degli Us Open: dove vederla in chiaro, precedenti

Sinner-Musetti diretta 6-1, 1-1: Jannik domina il primo set, in palio la semifinale degli Us Open: dove vederla in chiaro, precedenti

Sinner domina Bublik. Ai quarti degli Us Open derby con Musetti

Cerca Video su questo argomento: Musetti Domina Mannarino Doppio