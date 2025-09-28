Musetti bordate di fischi e buu all' ingresso in campo a Pechino

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita di Musetti contro Mannarino è stata un successo, un comodo 6-3 6-3 che finisce negli archivi senza molto da aggiungere. A fare notizia è il contesto in cui è arrivato questo risultato. L’azzurro infatti, all’ingresso in campo, è stato accolto dai fischi e dai “buu” degli spettatori presenti. Nel corso dell’incontro, invece, stavolta certamente in maniera volontaria, si sono sentiti "provocatori" colpi di tosse dalle tribune. Una reazione a quanto accaduto nel secondo turno contro il francese Mpetshi Perricard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

