Lorenzo Musetti ai quarti del China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il tennista carrarino, numero 9 del mondo e 4 del tabellone, ha superato con un doppio 6-3 in 1h24' di gioco il 37enne francese Adrian Mannarino. Prossimo avversario di Musetti il 19enne statunitense Learner Tien, che questa mattina ha eliminato Flavio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Musetti batte Mannarino e vola ai quarti a Pechino. Cobolli eliminato da Tien