Musetti batte Mannarino e vola ai quarti a Pechino Cobolli eliminato da Tien

Lorenzo Musetti ai quarti del China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il tennista carrarino, numero 9 del mondo e 4 del tabellone, ha superato con un doppio 6-3 in 1h24' di gioco il 37enne francese Adrian Mannarino. Prossimo avversario di Musetti il 19enne statunitense Learner Tien, che questa mattina ha eliminato Flavio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

