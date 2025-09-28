Museo di storia naturale Rabuffi e Barbieri | Che fine ha fatto il trasferimento?
Leggendo, nella variazione di bilancio all'esame del Consiglio comunale, di 20mila euro in merito alla riqualificazione degli uffici della Camera di Commercio, a Luigi Rabuffi, consigliere comunale di “Alternativa per Piacenza”, è sorto un dubbio: «Ma che fine ha fatto il trasloco del Museo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: museo - storia
"Manufatti minori del territorio rurale livornese", martedì 12 agosto presentazione del libro di Roberto Branchetti al Museo di Storia Naturale
Museo di Storia Naturale, sabato 12 luglio concerto dell'Orchestra Giovanile Toscana
Al Museo del Vetro oltre 250 pezzi in mostra per ripercorrere la storia della ditta Fratelli Toso
Torna al Museo di Storia Naturale la mostra micologica e botanica, giunta alla sua cinquantaduesima edizione, punto di riferimento per tutti gli appassionati della natura! Sabato 11 e domenica 12 saranno presentati centinaia di esemplari di funghi freschi prov - facebook.com Vai su Facebook
«Geo» in Salento visita il Museo di Storia Naturale - Il Centro di Recupero Tartarughe marine del Museo di Storia Naturale del Salento protagonista a «Geo», il programma condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi Una tartaruga legata a un tavolino di ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
«The Living Sea», al Museo di Storia naturale la mostra di Hussain Aga Khan sulle meraviglie sotto il mare - «The Living Sea» è la mostra di Hussain Aga Khan, promossa da Marevivo ets, fondazione ambientalista impegnata nella tutela dell’ecosistema marino dal 1985, in occasione del suo 40° anniversario, in ... Secondo milano.corriere.it