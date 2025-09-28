Muore mentre fa pesca subacquea a Vada | lascia la moglie e una figlia

Rosignano Marittimo (Livorno), 28 settembre 2025 – Tragedia nelle acque di fronte alla località turistica di Vada, molto conosciuta, in provincia di Livorno. Un uomo di 31 anni, Aaron Ursich, originario di Trieste, è molto dopo un probabile malore mentre stava pescando in apnea in una zona non troppo profonda, alle cosiddette Secche di Vada. Era con un amico. I due si sarebbero tuffati e, intorno all’ora di pranzo, la tragedia. Accaduta nei pressi del Fanale di Vada, dove appunto ci sono le secche, a circa 3-4 miglia dalla costa. E’ stata l’altra persona, non vedendolo, a scorgere la vittima sul fondale, privo di conoscenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore mentre fa pesca subacquea a Vada: lascia la moglie e una figlia

