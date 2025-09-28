Firenze, 28 settembre 2025 – Tragedia alla Maratona del Mugello, la 51enesima edizione della corsa è stata segnata dall’improvvisa scomparsa di uno dei partecipanti. A darne notizia è la stessa organizzazione della manifestazione: “Sul piano sportivo, la manifestazione ha regalato emozioni con la mezza maratona (21 km) e con la maratona (42 km), premiando gli sforzi degli atleti con podi di altissimo livello che confermano il prestigio della più antica maratona d’Italia. Accanto alla gioia, però, la giornata è stata segnata da un momento doloroso. Durante la gara, un turista americano, Gregory Helbig, di 69 anni, in vacanza in Italia insieme alla figlia e da 39 anni appassionato maratoneta, si è improvvisamente sentito male. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore durante la maratona del Mugello. “Correva con la figlia, dolore che colpisce la comunità”