Mps-Mediobanca cresce l’interesse per le attività di Ubs Italia
Sprint decisivo per i vertici della nuova Mediobanca. La settimana entrante, con scadenza il 3 ottobre, sarà quella che porterà alla composizione delle liste per il cda da sottoporre all’assemblea dei soci del 28 ottobre. Nel frattempo, l’head hunter Korn Ferry sta stringendo il cerchio sul nome del nuovo timoniere: al momento, il favorito è Riccardo Mulone, capo del ramo italiano della casa d’investimenti Ubs. L’identikit è perfettamente corrispondente a quello definito dall’ad di Mps, Luigi Lovaglio: vale a dire un italiano dal profilo internazionale e con esperienza nell’investment banking e nell’industria dei fondi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: mediobanca - cresce
Montepaschi cresce e supera le stime. Generali tiene in sospeso Mediobanca
#Imprese del #NordEst motore del Paese, nel decennio ricavi e #export in crescita nuova indagine di Mediobanca sulle performance delle società di medie dimensioni le #aziende del #MadeInItaly hanno visto crescere il fatturato del 52,6% nell'ultimo decen - X Vai su X
Mediobanca, l'ormai ex ad Nagel lascia con una dote da 22,5 milioni - facebook.com Vai su Facebook
Mps-Mediobanca, cresce l’interesse per le attività di Ubs Italia - Se il nuovo ad sarà Mulone l’operazione si può fare. Segnala msn.com
Mps al 40% di Mediobanca. Cresce il dibattito su governance e riflessi su Rcs - Man mano che aumentano le adesioni all’Opas lanciata da Mps su Mediobanca – ad oggi arrivate al 40,4% del capitale – cresce l’interrogativo su quali effetti possa avere un cambio di governance della ... Segnala primaonline.it