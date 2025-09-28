Mps-Mediobanca cresce l’interesse per le attività di Ubs Italia

Sprint decisivo per i vertici della nuova Mediobanca. La settimana entrante, con scadenza il 3 ottobre, sarà quella che porterà alla composizione delle liste per il cda da sottoporre all’assemblea dei soci del 28 ottobre. Nel frattempo, l’head hunter Korn Ferry sta stringendo il cerchio sul nome del nuovo timoniere: al momento, il favorito è Riccardo Mulone, capo del ramo italiano della casa d’investimenti Ubs. L’identikit è perfettamente corrispondente a quello definito dall’ad di Mps, Luigi Lovaglio: vale a dire un italiano dal profilo internazionale e con esperienza nell’investment banking e nell’industria dei fondi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

