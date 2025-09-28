Mozione su Gaza | rinvio per rispetto del silenzio elettorale

Vita travagliata per la trattazione della questione palestinese in consiglio comunale. La mozione presentata da Progetto Democratico in difesa di Gaza, la cui discussione prevista nella seduta consiliare di ieri mattina, è stata rinviata, adducendo come motivazione principe il rispetto del silenzio elettorale e a meno di ulteriori rinvii o intoppi dell’ultima ora, potrà essere discussa nel consiglio comunale di martedì prossimo. Un rinvio avvenuto al termine di una sospensione dei lavori richiesta dal presidente del consiglio comunale per un confronto con i capigruppo consiliari, in cui i toni fino a quel momento tutto sommato pacati, si sono decisamente animati, soprattutto da parte del gruppo che quella mozione aveva presentato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

