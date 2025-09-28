Moviola Cagliari Inter Piccinini promosso a pieni voti dal CorSport | niente rigore su Thuram

e tutto fila liscio. L’analisi del quotidiano. L’arbitraggio di Marco Piccinini nella sfida tra Cagliari e Inter, valida per la quinta giornata di Serie A, è stato giudicato positivamente. Il direttore di gara, alla sua seconda presenza stagionale nel massimo campionato, ha gestito l’incontro con autorità e senza particolari problemi, chiudendo la serata con 27 falli fischiati e due cartellini gialli estratti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’episodio più discusso è avvenuto nel primo tempo, quando Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, è caduto in area dopo un contatto con Sebastiano Luperto. 🔗 Leggi su Internews24.com

