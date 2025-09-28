Moviola Cagliari Inter Piccinini promosso a pieni voti dal CorSport | niente rigore su Thuram
e tutto fila liscio. L’analisi del quotidiano. L’arbitraggio di Marco Piccinini nella sfida tra Cagliari e Inter, valida per la quinta giornata di Serie A, è stato giudicato positivamente. Il direttore di gara, alla sua seconda presenza stagionale nel massimo campionato, ha gestito l’incontro con autorità e senza particolari problemi, chiudendo la serata con 27 falli fischiati e due cartellini gialli estratti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’episodio più discusso è avvenuto nel primo tempo, quando Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, è caduto in area dopo un contatto con Sebastiano Luperto. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: moviola - cagliari
Moviola e Var Cagliari Inter: gli episodi dubbi del match
Moviola Cagliari Inter, la Gazzetta promuove Piccinini ma: «Alcune decisioni lasciano perplessi, giusto non dare rigore su Thuram»
? Moviola #Cagliari-#Inter: a #Piccinini tutto fila liscio, non è rigore su #Thuram - X Vai su X
Cagliari-Inter La Moviola | La nostra analisi sull'operato della squadra arbitrale del match dell'Unipol Domus: alcune imperfezioni ma buona gara per l'arbitro Piccinini - facebook.com Vai su Facebook
Moviola Cagliari Inter, l’analisi degli episodi contestati del match della Domus: Piccinini promosso? - Moviola Cagliari Inter, quest’oggi vi riportiamo la spiegazione degli episodi dubbi della partita valida per la 5a giornata del campionato di Serie A 2025- Si legge su cagliarinews24.com
Cagliari-Inter, moviola: cos’ha visto l’arbitro sul rigore su Thuram? Mancano troppi gialli - Inter analizzata ai raggi X, il fischietto di Forlì ha ammonito solo due giocatori, la moviola ... sport.virgilio.it scrive