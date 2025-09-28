Moviola Cagliari Inter la Gazzetta promuove Piccinini ma | Alcune decisioni lasciano perplessi giusto non dare rigore su Thuram

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’analisi. La vittoria dell’ Inter per 2-0 sul Cagliari, valida per la quinta giornata di Serie A, ha visto protagonista anche il direttore di gara Marco Piccinini, al centro delle analisi della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo ha valutato la prestazione dell’arbitro con un 6 in pagella, giudicandola nel complesso sufficiente ma non priva di sbavature. Secondo la moviola, il primo tempo è stato caratterizzato da un ritmo acceso e da alcune decisioni discutibili. 🔗 Leggi su Internews24.com

moviola cagliari inter la gazzetta promuove piccinini ma alcune decisioni lasciano perplessi giusto non dare rigore su thuram

© Internews24.com - Moviola Cagliari Inter, la Gazzetta promuove Piccinini ma: «Alcune decisioni lasciano perplessi, giusto non dare rigore su Thuram»

In questa notizia si parla di: moviola - cagliari

Moviola e Var Cagliari Inter: gli episodi dubbi del match

Cagliari-Inter, moviola: cos’ha visto l’arbitro sul rigore su Thuram? Mancano troppi gialli - Inter analizzata ai raggi X, il fischietto di Forlì ha ammonito solo due giocatori, la moviola ... Segnala sport.virgilio.it

moviola cagliari inter gazzettaCagliari-Inter, la moviola - Caduta in area di Thuram: Piccinini vede bene. Gestione dei cartellini così così - Inter che rischia di incendiarsi da un momento all'altro per via dall'intensità messa da ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Moviola Cagliari Inter Gazzetta