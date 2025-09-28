Motta Visconti coltellate per strada La violenza nel cuore della notte Due feriti sull’asfalto | si indaga
Aggressione nella notte a Motta Visconti: due feriti, indagano i carabinieri. I fatti: nella notte tra venerdì e sabato si è verificata una violenta aggressione a Motta Visconti, in via Borgomaneri, nella quale sono rimasti feriti due uomini. L’episodio è avvenuto pochi minuti prima delle tre, in una zona centrale del paese, non lontano da alcuni bar a quell’ora già chiusi. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini - un cittadino moldavo di 34 anni e un cittadino marocchino di 41 - avrebbero avuto una lite degenerata rapidamente in colluttazione. Dalle parole si sarebbe presto passati ai fatti e dalla lite si è passati ai coltelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
